Albayrak milli enerjiye bayrak oldu

Yakın siyasal tarihimizin hayatiyet damarlarında temiz kanın nasıl aktığına ışık tutan kitabında, 'Doğu Akdeniz' ve 'Mavi Vatan' stratejilerinin uygulamaya sokulmasında Berat Albayrak'ın 'Atılacak adımlardan asla dönüş yok' vurgusu ve Türkiye'nin kararlı duruşu dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak, hizmetleri hayata geçirmesine vesile olduğu için Erdoğan'a da teşekkür ediyor. Albayrak, bu kitabı "Yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için kaleme aldım" diyor.

EN BÜYÜK YÜK ENERJİ İTHALATI

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunan Dr. Berat Albayrak, bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktarıyor. Bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor. Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin giderilmesi yolunda atılan köklü hamleleri vurgulayan Albayrak, "Cari dengede en büyük yükü, yıllık ortalaması 50 milyar dolar olan enerji ithalatı oluşturuyor. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir. Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030'dan önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek. Sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımız düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırabileceğiz" diyor.

"MAVİ VATAN'DAN VAZGEÇMEYİZ"

Akdeniz bölgesinde malum ülkelerin, kendi deniz alanlarımızdaki yerlerin parsel parsel yabancı şirketlere ihale etmesi üzerine acil toplantılar yaptıklarını anlatan Albayrak, tarihi anekdotları aziz milletimizin dikkatine sunuyor: 2016 yılı başında devlet zirvesinde, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, yoksa kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atılamayacak noktaya gelinebileceğini ifade ettim. Toplantıdaki katılımcılardan bazıları; Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemi alacak parasının olmadığını belirtti. Ayrıca, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldık. Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı toplantıya katılan isimlerle paylaştım. Kısa bir süre sonra söz konusu toplantıda şiddetli itirazlarda bulunan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyesi oldukları ortaya çıktı.

KÜRESEL AKTÖR OLMA YOLUNDAYIZ

Dr. Berat Albayrak, bu toplantıdan sonra, sondaj gemileri hamlesinin başlatıldığını vurguluyor. Albayrak'ın, milli ve yerli enerji alanında gerçekleşen hamleler ve gaz temini hususundaki sözlerinin, Ukrayna savaşı nedeniyle titreyen Avrupa gerçeğini ne kadar isabetle öngördüğünü belirtmeliyim. Albayrak'ın anlattıkları, Türkiye'nin bölgesel güç konumunu tahkim ederken KÜRESEL AKTÖR olma yolunda emin adımlarla nasıl yürüdüğünün bir belgeseli adeta. Türkiye büyüyor. Türkiye kabına sığmıyor. 780 bin kilometrelik topraklar Türkiye'ye dar geliyor. Bugün, milli ve yerli enerji yolundaki hamleler, enerjide Türkiye'nin tavrını ortaya koyuyor. Yeni yüzyılın büyük Türkiye'sini, yürüyüşün yol haritasını çok iyi veriyor. Dr. Berat Albayrak'ın ifade ettiği gibi; Büyüyen ekonomisi ile daha fazla enerji tüketmek durumunda kalan ülkemiz, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke konumundan çıkmanın eşiğinde... Güçlü ekonomi ve güçlü ordusu ile dünyanın en büyük bor ve toryum yataklarıyla, üzerinden geçen petrol-gaz hatlarıyla, Anadolu'yu ağ gibi saran otoyollar ve asma köprüleriyle, Akdeniz-Karadeniz'e hakim olan dev limanlarıyla, Türkiye'nin ortaya koyduğu stratejinin gururunu yaşamaktayız.

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, eski Bakan olarak Dr. Berat Albayrak'ın başlattığı milli ve yerli enerji politikası, Sakarya deniz havzasında doğal gaz rezervlerinin keşfiyle; enerjide merkez ülke olmanın heyecanını yaşıyoruz. Milli enerji paradigmasının sessiz mimarlarından Dr. Berat Albayrak'ın, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor' sözlerini tekrar hatırlayarak; TAM BAĞIMSIZ TÜRKIYE YOLUNDAKI YÜRÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN.