‘Ben değil biz olacağız’ sloganı ile göreve devam

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın hazırladığı mavi liste, kullanılan 193 oyun tamamını alarak güven tazeledi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda konuşan Uçak, "Dört yıl önce 'Ben değil biz olacağız' sözünü vererek yola çıkmıştık. Geçen süre içerisinde bir başarı elde edilmişse bilmelisiniz ki; bu mücadele ve başarının mimarı sizlersiniz" ifadesini kullandı.

Uçak, "Hasat ve Ötesi dergimizle ihracatçılarımız ve sektörümüzün tanıtımını yaptık. Üretici, ihracatçı, kamu kurumları ve akademisyenlerin bir araya geldiği bölgesel buluşma toplantıları düzenledik. Bölgemizin pestisit haritasını çıkardık, gençleri tarım ile tanıştırdık, ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. 2022 yılında da hedefimiz 1 milyon 300 milyon dolar bariyerini aşmak" dedi.

IHRACATTA REKORLAR KIRILDI

Pandemi döneminde birçok sanal fuara katıldıklarını, sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini anlatan Hayrettin Uçak, "Pandemide herkesin bu sektörde olmaz dediği sanal pazarlamanın öncüsü olduk. Hiç durmadan ihracatımızı artırdık ve Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorlarını kırdık. 765 milyon olan ihracatımızı 1 milyar 212 milyon dolar seviyelerine ulaştırdık. Tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

YENİ DÖNEM PROJELERI HAZIR

İkinci dönemde de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Hayrettin Uçak, "Büyük ailemizin üyeleri ile sürdürülebilir ihracat için yeni adımlar atmak, yeni tohumları yeşertmek istiyoruz. Projelerimizle birliğimizi daha ileriye taşıyacağız. 3'üncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı'nı hayata geçirdik, 6 haftalık eğitimlerle gençlerimize bilinçli tarım konusunda eğitim vermeye başladık. Birlik merkezimize "ALO İHRACAT" hattı kurarak, üyelerimizin sorularına, doğru ve anlaşılır bir şekilde cevap almasını sağlayacağız" dedi.