Kızılelma ses hızında uçacak

MİLLİ SİHA ve İHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR'ın Teknoloji Lideri ve CTO'su Selçuk Bayraktar, katıldığı bir programda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA hakkında önemli demeçler verdi.

"KIZILELMA'nın en büyük avantajı insansız olması" diyen Bayraktar, "İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil" dedi.

Ses hızında tasarlanan ve hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda Kızılelma'da da kullanacağız. Kızılelma'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.