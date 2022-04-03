Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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