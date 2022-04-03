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Haberler Ekonomi TMO’dan o iddialara yanıt

TMO’dan o iddialara yanıt

3.4.2022

TMO’dan o iddialara yanıt
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bazı çevrelerce piyasada TMO'nun 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağlarının bulunamadığı yönündeki algı operasyonlarına yanıt verdi. Güldal, "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, gerisi de geliyor. Kendi satış noktalarımızın yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com aracılığıyla 5 litrelik teneke ambalajlarda piyasaya sunuyoruz" dedi.
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