TOGG öncesi şarj istasyonu atağı

TÜRKİYE'NİN otomobili TOGG'un bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi, gelecek yıl da pazara çıkması hedeflenirken, TOGG öncesi şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından EPDK, şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirledi. Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin lira oldu.

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