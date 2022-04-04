Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi...

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alım kurası ne zaman? Kura tarihi belli mi? soruları ilana başvuruda bulunanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kura çekişleri noter huzurunda gerçekleşecek olan alımlar için heyecanlı bekleme de sürüyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım kura çekilişine dair tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.



Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.