Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 04.04.2022 tarihinde yayımlanacaktır. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 04.04.2022 - 08.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır." denildi.



Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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