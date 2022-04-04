Türk Lirası ve ruble ile alışverişe sıcak bakılıyor

ANTALYA Organize Sanayi (AOS) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı milli para birimlerinin kullanılmasına sıcak baktıklarını belirtti. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde milli para kullanımının gündemde olduğunu ifade eden Bahar, özellikle turizm noktasında Rusya'nın önemli pazar olduğunu, aktardı. Türk Lirası ve ruble ile alışverişin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenmesi ve gerekli altyapının hızlı bir şekilde oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bahar "Merkez Bankası'nın arabuluculuk görevini üstlenmesi, bir Rus yatırım şirketi olan Deniz Bank'ın sağlayacağı katma değerin doğru bir şekilde kullanılması, turizmdeki mağduriyetlerin, gerçekleşmeden önlenmesinde atılacak önemli adımlardır. TL-ruble takası turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip bir konu" değerlendirmesinde bulundu.