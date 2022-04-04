Yağ sanayicilerine suç duyurusu yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ayçiçek yağı stoğu kalmadığını ileri sürerek fiyatların hızla yükselmesine neden olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında Türk Ceza Kanununun (TCK) 237. maddesinde yer alan "fiyatları etkileme suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kendilerine sunulan dosyaları değerlendirecek olan Savcılık, daha sonra dosyayı davaya dönüştürebilecek. Büyükhelvacıgil'in açıklamasının hemen ardından 5 kiloluk ayçiçek yağı fiyatları bir günde 100 liralardan 200 liralara çıktı. Ancak bu süreçte Türkiye'de yağ stoklarında hiçbir sorun yaşanmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satmaya başlarken, daha önce yüksek fiyattan yağ alanlar mağdur edildi.

BAKAN TALİMAT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, gelişmeler üzerine BYSD Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması talimatını verdi

■ BARIŞ ŞİMŞEK