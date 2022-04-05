3600 ek gösterge son aşamada

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda Mayıs ayını işaret etti. Memur- Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanıp Meclis'e intikal ettirileceğini belirtti. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclis'e intikal ettirmek" dedi. Bilgin, "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 üzeri reel ücret artışı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

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