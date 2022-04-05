İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilanda, "İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 4 (dört), İdari Memur kadrosu için 3 (üç), Engelli İdari Memur kadrosu için 1 (bir), Şoför kadrosu için 1 (bir) ve Hizmetli Kadrosu için 1 (bir) olmak üzere, bu linke tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfada belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 10 (on) personel alınacaktır." denildi.



Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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