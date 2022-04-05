Kiralar yüzde 29,88 oranında artırılacak

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı. Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü. Öte yandan Nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 29,88 olacak.

DİĞER