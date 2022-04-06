Bakırçay’dan Başkan Mutlu’ya tam destek

İzmir'de esnaf odalarının seçimleri tamamlandı. İl çapında faaliyet gösteren 128 esnaf odasının üst kuruluşu olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) genel kurulu ise Mayıs ayında yapılacak. İESOB seçimlerinde mevcut Başkan Zekeriya Mutlu'nun yeniden aday olması bekleniyor. Bakırçay bölgesinde faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları, genel kurullarının ardından İESOB Başkanı Mutlu'ya ziyarette bulundu.

BAŞKANLARDAN DEKLARASYON

Bakırçay heyeti adına Mutlu'ya Bergama Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Salim Söyler çiçek verdi. Söyler Birlik genel kurulunda kayıtsız şartsız Zekeriya Mutlu'ya destek vereceklerini söyledi. İESOB Başkanı Mutlu ile bir arala gelen Bakırçay heyetinde, Poyracık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Gürkan, Bergama Sergici Esnafı Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, Bergama Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Salim Söyler, Bergama Demirciler Odası Başkanı Özcan Ala, Bergama Kahveciler Odası Başkanı Kazım Kızılcaoğlu, Bergama Şoförler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş, Kınık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Ağar, Bergama Lokantacılar Odası Başkanvekili Erdal Çullu yer aldı. Çeşitli nedenlerden dolayı ziyarete katılamayan Dikili Şoförler Odası, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bergama Terziler Odası, Bergama Marangozlar Odası, Bergama Berberler Odası ve Kınık Şoförler Odası başkanlarının mazeretlerini de Mutlu'ya ileten Söyler, gelemeyen oda başkanlarının Bakırçay'daki bütünlüğe uyduğunu ve Birlik seçimlerinde Mutlu'nun yanında olacaklarını belirtti.

AHDE VEFA ÖNEMLIDIR SONUNA KADAR YANINDAYIZ

ESNAF sanatkarları derinden yaralayan pandemi günlerinde Zekeriya Mutlu'nun destekleriyle moral bulduklarını hatırlatan Bergama Bakkallar Odası'nın 35 yıllık Başkanı Söyler, "Değerli başkanımız Mutlu tüm teşkilatı kucaklayan çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek oldu. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Göreve geldiği ilk günden bu yana her sorunumuzda yanımızda olan ve çözüm için bizlerle omuz omuza çalışan Zekeriya başkanımızın katkılarını hiçbir zaman inkar edemeyiz. Esnaf teşkilatında ahde vefa önemlidir. Bize her daim destek olan başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bize yakışan budur" dedi.