Bayram ikramiyeleri ay sonunda alınacak

Dini bayramlarda bayram ikramiyesi alan milyonlarca emekli, 2022'deki ikramiye tutarını merakla bekliyor. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetim, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yıl sonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

İLK MAAŞLA BİRLİKTE

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığı 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmıştı. Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

EMEKLİYE, MEMURA ZAM YÜZDE 30'U ASACAK

MİLYONLARCA emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranına göre emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve Temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

TÜFE'NİN yüzde 10'a çıkması durumunda ise artış oranı yüzde 35'i geçecek. Memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. İlk 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.81 zam göründü. Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de enflasyonun yüzde 30 gerçekleşmesi durumunda yüzde 22.5 enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

NİSAN AYI YASLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Yaşlı ve engelli aylıkları 9 Nisan'a kadar hesaplarda olacak" dedi. Yaklaşık 835 milyon liralık yaşlı aylıkları ve yaklaşık 653 milyon liralık engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

HAZAL ATEŞ