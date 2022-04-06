EIB Mart’ta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Mart ayında ihracatını yüzde 28'lik artışla 1 milyar 281 milyon dolardan, 1 milyar 634 milyon dolara yükseltti ve ay bazında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin tamamı Mart ayında ihracatlarını artırmayı başardı. Pandemi sonrasında Türkiye'nin tüm dünyanın cazibe merkezi haline geldiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihraç pazarlarından talep yönlü bir sorun yaşamadıklarını, enflasyonist bir ortama girildiğini için fiyat tutturmada zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

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