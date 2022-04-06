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Haberler Ekonomi Kuşadası'na kruvaziyer akını

Kuşadası'na kruvaziyer akını

6.4.2022

Kuşadası’na kruvaziyer akını
KRUVAZİYER turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinin limanına 1114 yolcusuyla iki gemi yanaştı. Bahama bayraklı "Norwegian Jade" ile "Emerald Azzurra" isimli iki kruvaziyer, Ege Port Limanı'na demirledi. Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li bin 114 turistin bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılırken, bazı turistler çarşıyı gezdi. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer gemiler rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Zor günleri geride bıraktık" dedi. ■ İBRAHİM UZUN
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