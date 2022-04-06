Tarım ve Orman Bakanlığı binlerce personel alacak! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Başvuru tarihi belli mi?" soruları ilana başvuruda bulunmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MESLEK GRUPLARI DAĞILIMI

2560 Orman Muhafaza Memuru

1447 Mühendis

392 Veteriner Hekim

196 Destek Personeli

182 Büro Personeli

100 Koruma Güvenlik Görevlisi

50 Bekçi

24 Avukat

23 Laborant

23 Biyolog

23 Diğer Teknik Hizmet Personeli

12 Pilot

10 Tekniker

10 Sağlık Teknikeri

6 Teknisyen

6 Helikopter Makinisti