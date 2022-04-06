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Haberler Ekonomi TRMotor’un tüm hisseleri TUSAŞ’a devredildi

TRMotor’un tüm hisseleri TUSAŞ’a devredildi

6.4.2022

TRMotor’un tüm hisseleri TUSAŞ’a devredildi
MİLLİ Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı. TRMotor'un resmi sitesinde yer alan "Hakkımızda" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye ait olduğu bilgisine yer verildi. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmıştı.
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