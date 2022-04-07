E-belge kullanacak küçük ve orta işletmelere katkı

GELİR İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklikler ile birlikte e-belge kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. Özellikle 1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu çerçeveye alınacağından, işletmelerin bu tarihten önce geçişlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. KOBİ'lere dönüşüm sürecinde yol arkadaşlığı yapan bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, bu kez de tebliğ özelinde "Paraşüt E-Belge Kampanyası" hazırladı. E-belge dönüşüm sürecinde yapılan değişikliklerin her geçen dönem daha fazla KOBİ'yi kapsadığını söyleyen Paraşüt'ün Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu "E-Belgeye geçiş sürecinde işletmelerimizin yanındayız" dedi.

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