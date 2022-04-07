Ödül alan kadın girişimci ihracatı artırmaya odaklandı

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu sebze ve meyve kurutma tesisiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde girişimcilik ödülü alan Yasemin Korkut, kadın istihdamını ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteğiyle 200 metrekarelik bir tesis kuran Korkut, geçen yıl da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 400 bin liralık destek alarak üretim kapasitesini günlük 1,5 tondan 5 tona çıkarttı. "Bilara" markasıyla ürettiği 140 farklı ürünle 40 kadına istihdam sağlayan 2 çocuk annesi Korkut, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini, kadınlara istihdam sağladığı için gururlu olduğunu vurguladı