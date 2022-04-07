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Haberler Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5000 geçici işçi alımı yapacak. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022.

07.04.2022, 09:24

Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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