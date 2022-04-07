Tarımda düşük faizli kredide süre uzatıldı

TARIMSAL üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Sulama birliklerinin ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak amacıyla bu tesislerin elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı güneş enerjisi sistemi yatırımları da kredi uygulaması kapsamına dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kredi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, kredi üst limitleri de yüzde 50'den yüzde 233'e varan oranlarda artırıldı. Üreticiler, aldıkları kredilerin kullanamadıkları kısmı için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek.