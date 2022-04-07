Yurt dışındakiler YUVAM hesabını uzaktan açabilecek

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenleme ile yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmesini sağlayan YUVAM hesapları, uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek. Yapılan değişiklikle yurt dışında yerleşik TC Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişilerin, YUVAM hesabı açmak ve bu hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilmesinin önü açıldı. YUVAM hesaplarına, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilebilecek. Bankalar yurt dışında yaşayan gerçek kişilerin kimlik belgesine ilişkin yaptığı kontrolleri pasaport için de uygulayacak.

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