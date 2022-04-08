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Haberler Ekonomi Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Mudanya Üniversitesi'nin yayınladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

08.04.2022, 09:25

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapılması planlanan üniversitenin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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