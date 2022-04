Bayram ikramiyesi için iki alternatif

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13,6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve merakla beklenen bayram ikramiyeleri ile ilgili düğmeye bastı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin arttırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor. Ağır basan seçeneğe göre ikramiyeler yaklaşık bin 500 liraya çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti. Buna dönük adımların önümüzdeki günlerde arka arkaya atılması için gerekli çalışmalar da başladı. Şu anda yürütülen en önemli çalışma ise emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyenin yükseltilmesi yönünde. Çalışma sonrasında son kararı Başkan Erdoğan verip kamuoyu ile paylaşacak.

KURMAYLARDAN HAZIRLIK

İkramiyeler ile ilgili çalışmayı AK Parti ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor. Emekli vatandaşların rahatlamasını sağlayacak bir rakamın bulunması için çaba harcanıyor. İkramiyeler ne kadar artarsa bütçeye ne kadar yük geleceğine ilişkin hesaplamalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında iki alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması. İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor



YIL BAŞINDA BELLI OLACAK

2 bin liralık bir artış bütçeye büyük yük getireceği için ikinci seçenek çok daha ağırlık kazanıyor. Bu seçenek netleştiğinde her yıl ikramiyeler yıllık enflasyona göre arttırılacak. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 olduğu için bu yılki artış da bu oranda olacak. Emekli vatandaşların eline yaklaşık bin 500 lira geçecek. Bu yöntemle her yıl 'emekli ikramiyeleri artacak mı, artarsa ne kadar olacak" gibi tartışmalar da sona erecek. Emekliler ne kadar ikramiye alacaklarını yıl başında öğrenmiş olacak. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak bir torba yasa teklifi kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor.



ZÜBEYDE YALÇIN