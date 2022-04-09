DENİB’de Memişoğlu yeniden başkan seçildi

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, genel kurulda bir kez daha seçilerek güven tazeledi. Kendisini tekrardan bu göreve layık gören üyelere teşekkür eden Memişoğlu. "2018 yılında başladığımız görevimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Kıymetli ihracatçılarımız bu görevi bize layık gördüler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçen seneki 4,6 milyar dolarlık Denizli ihracat rekorumuzu, bu sene geride bırakacağımıza inanıyoruz. Yıl sonunda Denizli ihracatında 5 milyar dolar sınırını aşacağız. İhracatın yükselen yıldızı olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP