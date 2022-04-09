Esnaf pozitif ayrımcılık bekliyor

Pandemi sürecinden olumsuz yönde en fazla üyelerinin etkilendiğini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Salgın döneminde pek çok meslek kolunda faaliyetler durduruldu ya da sınırlandırıldı. Küçük sermaye yapıları nedeniyle esnaf sanatkarlar bu süreçte çok zorlandı. Ayrıca tedbirlerin uygulanmasında esnaf sanatkar aleyhine adaletsizlikler de yaşandı" dedi.

DESTEKLER SÜRMELİ

MUTLU, "Tüm bunların ardından, normalleşme adımları ile her şeyin daha iyi olacağını ümit ederken faiz, enflasyon, kur sorunu ile başta elektrik akaryakıt olmak üzere girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar karşımıza çıktı. Kur dalgalanmaları piyasaları son derece olumsuz etkilerken, esnaf sanatkarlar da sattığı ürünün yerine yenisini koyamaz duruma geldi. Üretim yaptıkları hammaddelere, girdilere önemli zamlar geldi. Hammadde teminindeki istikrarsızlık nedeniyle esnaf sanatkar yapacağa işe fiyat veremez, üretim girdisini temin edemez, ürününü satamaz, sattığını yerine koyamaz duruma düştü" diye konuştu.

ESNAF sanatkara pozitif ayırımcılık yapılmasını isteyen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf sanatkarların eski günlerine dönmesi zor olacaktır, zaman alacaktır. Kırılgan finansal yapılarının yanısıra, kapalı bulundukları dönemlerden gelen borçlar ile bugünkü yasal vecibeleri ve ödemeleri nedeniyle üyelerimiz halen rahat bir nefes alamamış durumdadır. Esnaf sanatkarlarımızın toparlanmalarının güç olacağı, yeniden ayağa kalkabilmek için desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu nedenle esnaf sanatkarlara yönelik pozitif ayırımcılık yapılmalı, destekler ve teşvikler sürdürülmelidir. Toplumda sayısal üstünlüğü olan üyelerimizin rahatlaması, zincirin devamında toplumsal refahı da beraberinde getirecektir."