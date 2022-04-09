Kalyon Enerji’den Bor’a güneş yatırımı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için içerisinde Kalyon Enerji'nin de olduğu 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi. Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışmada Bor-1 bölgesi için Smart Ges Enerji Üretim AŞ kilovatsaat başına 37,5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları AŞ kilovatsaat başına 42,7 kuruş teklifle kazanan şirketler oldu.