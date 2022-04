Vatandaşlardan ucuz ete yoğun talep geldi

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin piyasanın yaklaşık yüzde 15-20 altında fiyatla et ve et ürünü satışı vatandaşlardan yoğun talep gördü. İki kurumun İzmir ve Ege'deki marketlerinin önünde kuyruklar oluştuğu görüldü. İzmir ve Denizli başta olmak üzere ESK'nın 18 mağazasında kırmızı et ve ürünlerinin diğer zincir market ve kasaplara göre daha ucuz fiyatla satılması vatandaşların da ilgisini çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazaları ve yazar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk olarak 'Et ve Balık Kurumu' adıyla kurulan ancak 2013 yılında ismi 'Et ve Süt Kurumu' (ESK) olarak değiştirilen iktisadi devlet kuruluşu, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de 18 satış mağazası açtı. Hayvancılığın ve üretimin desteklenip, ülke ekonomisine ve vatandaşın cebine katkı sağlaması amacıyla bugüne kadar hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nda fiyatların piyasaya göre daha ucuz olması vatandaşlarca da memnuniyetle karşılandı.

BAKAN KİRİŞCİ DUYURDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeni ile tarım ürünlerinde ve küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ile birlikte Mart ayında kırmızı et fiyatları yükselişe geçerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ramazan ayında vatandaşların ucuz et yemesi için girişim başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önceki gün Et ve Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin 150'sinde zincir marketler ve kasap ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatla ucuz et satışına başlandığını duyurdu.



RAKAMLAR KURUMUN İNTERNET SİTESİNDE

ESK'NIN piyasadan ucuza et ve et ürünü satışı nedeniyle İzmir ve Denizli başta olmak üzere Kurumun birçok satış mağazasının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Kasap ve zincir marketlere göre daha ucuz fiyata satış yapan Kurum vatandaşların ilgi odağı oldu. Piyasada 140 lirayı bulan kuşbaşının Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye'deki bütün satış mağazalarında 92 lira, 110 liradan satılan sığır kıymanın 83 lira, fiyatı 200 lirayı bulan sığır pirzolanın 152 lira, 120-140 liraya satılan sucuğun da 95 liradan satıldığı öğrenildi. Kırmızı ve beyaz et ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında satılmasının vatandaşları memnun ettiği, fiyatlarla ilgili detayların kurumun internet sitesinde yer aldığı ifade edildi.

FİYATLAR NEREDE KAÇ LİRA

ET VE SÜT KURUMU'NDA

SIĞIR KIYMA 83 lira

SIĞIR KUŞBAŞI 92 lira

SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,5 lira

SIĞIR KONTRFİLE 145 lira

SIĞIR PİRZOLA 152 lira

SIĞIR BONFİLE 228 lira

KASAPTA

SIĞIR KIYMA 129 lira

SIĞIR KUŞBAŞI 139 lira

SIĞIR BİFTEK-ROSTO 159 lira

SIĞIR KONTRFİLE 159 lira

SIĞIR PİRZOLA 165 lira

SIĞIR BONFİLE 199-249 lira

ZİNCİR MARKETTE

SIĞIR KIYMA 110 lira

SIĞIR KUŞBAŞI 140 lira

SIĞIR BİFTEK-ROSTO 145 lira

SIĞIR KONTRFİLE 165 lira

SIĞIR PİRZOLA 180 lira

SIĞIR BONFİLE 249 lira

METİN BURMALI-SEBAHATTİN ALP