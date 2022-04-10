Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Nisan kira artışı ne kadar oldu? Hesaplama nasıl yapılıyor?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte merakla beklenen Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası en çok araştırılanlar arasında. Peki 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde %5,46 yıllık bazda yüzde %61,14 olarak gerçekleşti.

Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu: TÜİK aylık ve yıllık TÜFE'yi açıkladı