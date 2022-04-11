Buharkent jeotermal sera üssü olacak

Aydın Buharkent'te jeotermal sera kurulması için çalışmalarda sona gelindi. Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çabalarıyla öncelikle jeotermal enerji ile kentin ısıtılması projesi hayata geçirilirken hemen ardından ilk etapta 241 dönüm arazide jeotermal sera bölgesi oluşturuldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak jeotermal enerjiyi aynı zamanda maliyeti aynı oranda düşürecek seracılıkta da kullanacağız" diye konuştu.

'BİRİNCİ SIRADAYIZ'

Buharkent'in jeotermal enerjiyi Aydın'da en iyi ve en verimli şekilde kullanan ilçe olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Biz jeotermal kaynakları her alanda halkımızın faydasına sunmak istiyoruz. Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada. Aydın'ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını, sadece elektrik üretiminde kullanılarak eline geçen fırsatları değerlendiremediğini görüyoruz. Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak olduğumuz jeotermal enerjiyi, organize sanayide üretimde, tarımda ve aynı zamanda maliyeti aynı oranda düşürecek seracılıkta da kullanmak üzere çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI