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Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

11.04.2022, 10:22

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: "Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. "

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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