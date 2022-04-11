‘Profa Mühendislik’ ile devlere hizmet veriyor

Profa Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Volkan Öncel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği, Ege Üniversitesi ve açık öğretim fakültesinde işletme okudu. Hayallerinin peşinden giderek genç yaşında kurduğu Profa ile ülkemizin alanında en iyi markalarından biri olan Öncel, şimdi Türkiye'nin ilk 50 firması arasına girmeyi hedefliyor. Gelişmiş teknik altyapısı, alanlarında uzman mühendis kadrosu ve hızlı teknik servisi ile Profa, İzmir'den sonra ulusal çapta da adından söz ettirmeyi başardı.

ÜNLÜ MARKALARA...

Vestel, DYO ve Siemens gibi dünya çapında firmalarla çalışan Profa'yı yaratan Öncel, genç yaşta başarı hikayesi yazan bir isim... İzmir doğumlu ancak ailesi Aydınlı... 2018 yılında; emniyet, güvenlik ve riske dayalı sistemleri projelendirmek amacıyla kurulan Profa, çok hızlı bir şekilde büyüyerek dev projelere imza attı. Sahip olduğu deneyimli ve uzman ekibiyle 'kusursuz projelendirme ile kusursuz uygulama' anlayışını benimseyen Profa, Türkiye'nin lider markalarına mühendislik hizmetleri sunuyor. İş hayatına Meteksan Sistem adında bir kuruluşta başladığını söyleyen Ahmet Volkan Öncel, ATM sistemine bakıyordum, bankaların yazıcıları, sunucuları çalışma alanımdı. Daha sonra Çorum, Yozgat, Amasya ve Samsun'da çalıştım. 2 yıl sonra istifa ettim ve güvenlik sektöründe bir operatör olarak işe girdim, İzmir'de... Şu anda yaptığım işi orada öğrendim. Askerlikten sonra yönetici olarak o firmada 10 yıl çalıştım. Bu süreçte bir anlaşmazlık yaşadım ve burada genel müdür olan kişiyle ortak olarak kendi işimizi kurduk... 4 yıldır Ege'de en yüksek değerdeki firmalarla çalışıyoruz.

ANAHTAR TESLİM İŞ

Anahtar teslimi çalıştıklarını belirten Ahmet Volkan Öncel, "Sadece Türkiye'de değil yurtdışındaki şirketlerle de bağlantımız var. Profa her ölçekteki işleri en önemli işi olarak görerek, ister konutların güvenlik sistemi olsun, ister mega fabrikaların karmaşık sistemleri olsun, kusursuz bir şekilde anahtar teslim parolasıyla hizmet veriyor. Alçak gerilim ve orta gerilim elektrik hizmetleri, alarm sistemleri, güvenlik, yangın alarm sistemleri, otomasyon ve 4.0 dijital alanlarında hizmet veren Profa, hızlı ve emin adımlarla büyüyerek birçok büyük çaptaki projeyi kısa sürede başarıyla teslim ediyoruz" dedi. Endüstriyel otomasyon sistemleri kurarak Türkiye genelinde 100'ü aşkın kuruma hizmet verdiklerini anlatan Öncel, "Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, fabrikalar, alışveriş merkezindeki firmalar, oteller, özel okullara elektrik taahhüt ve elektronik mühendislik hizmetleri veriyoruz. Türkiye'de Microsoft sistem mühendisliği yaptım. Elektrik taahhüt hizmetinde yangın algılama sistemleri, acil anons sistemleri, güvenlik kamera sistemlerini de kuruyoruz. Elektrik ve elektronikle ilgili her türlü hizmeti veriyoruz" diye konuştu.



KURUMSAL FİRMALARIN TERCİHİ

PROFA Mühendislik son dönemde birçok kurumsal firmanın tercihi oldu. İzmir Balçova'da 90 bin metrekare kapalı alana kurulu 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezinin yanı sıra dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapan İstinye Park İzmir'de birçok firmanın güvenlik, yangın alarmı, otomasyon sistemleri ve elektrik taahhüdünde kusursuz projelendirme ve uygulama hizmetlerini sundu.

ŞENOL KANTÜR