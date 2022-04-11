Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kur ve enflasyon mesajı

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. Nebati, Atatürk Kültür Merkezinde 'İş Dünyası Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek. İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak. Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz. Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir. Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.



Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.



Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.



Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur. TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.



ENFLASYONDAKİ ATALETİ KIRACAĞIZ

Enflasyondaki artış geçici. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.



TASARRUF SAHİPLERİNİ ENFLASYONA KARŞI KORUYACAK ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız.

Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Fiyat artışlarındaki vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık.

STOKÇULUĞA GEÇİT VERMİYORUZ

Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık