Yarımada Zekeriya Mutlu’nun yanında...

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Corona salgını nedeniyle ara verdiği geleneksel iftarlarına kaldığı yerden devam ediyor. Her yıl Ramazan ayında merkezde ve ilçelerde gerçekleştirdiği iftarlarla oda yöneticilerini yerel idarecilerle ve mülki amirlerle bir araya getiren İESOB, iki yıl aranın ardından yeniden teşkilatı ile buluştu. 2022 yılı iftarlarının ilki Yarımada bölgesinde yapıldı. İftarda ilçelerin oda başkan ve yöneticileri, yaklaşan İESOB genel kurulunda mevcut başkanları Zekeriya Mutlu'nun yanında olacaklarını açıkladılar.

8 BAŞKANDAN DESTEK

Yarımada bölgesinin iftarına, Karaburun, Urla, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe'de faaliyet gösteren odaların başkan ve yöneticileri ile Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin, Urla SGK Müdürü İbrahim Elmas, Urla Mal Müdürü Atanur Yıldız, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Eren ile bölgenin sevilen simalarından Cahit Sarsılmaz katıldı. İftarda ortak açıklama yapan Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, Urla Şoförler Odası Başkanı Günay Öz, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk, Karaburun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Ok, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile Seferihisar Şoförler Odası Başkanı Hasan Fehmi Abacı, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan İESOB genel kurulunda mevcut başkanları Mutlu'ya tam destek vereceklerini belirtti. Zekeriya Mutlu'yu bölgenin her sorununda yanlarında gördüklerini kaydeden 8 başkan, Birlik seçimlerinde kayıtsız şartsız Mutlu'yu destekleyeceklerini söylediler.



RAMAZAN MESAJLARI

İFTARDA konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Ramazan mesajları verdi. Mutlu, "Ramazan ayı sabır, bereket ve paylaşım ayıdır. İnsanlara ruhlarını, kalplerini arıtabilmeleri için fırsatlar sunar. Bu çerçevede yetime öksüze, fakire fukaraya sahip çıkın. Günlük yaşamınızda, işlerinizde sevgi ve saygıyı esas alın. Bir olayı, bir kişiyi, iş hayatınızda veya sosyal yaşamınızdaki gelişmeleri değerlendirirken empati kurun. Bu şekilde hoşgörünüz artacak, en sıkıntılı durumlarda bile bir çıkış noktası bulmanız kolaylaşacaktır. Ana babanız hayatta ise, kıymetini bilin. Onları hoş tutmak, ihtiyaçlarını gidermek görevimizdir. Kalp kırmayın, aranızdaki kırgınlıkları bitirin. Devlete millete sahip çıkın. Öfkenize ve nefsinize hakim olun. Sabretmesini bilmek ise her işin sonunda hayırlara vesile olur. Üyelerinizi sık sık ziyaret edin, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gidermek için elinizden geleni yapın" diye konuştu.