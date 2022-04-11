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Haberler Ekonomi Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada

Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada

11.4.2022

Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada

ESKİŞEHİR'DE faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yerli imkanlarla 'Kanatlı' adı verilen bisküvilik buğday çeşidi geliştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Buğday Islah Projesi' ile TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar 'Bisküvilik Kalitesi Yüksek Genotipler Geliştirilmesi Projesi'nde başarıya ulaşıldı. Enstitünün 18 yıllık çalışmasıyla elde edilen ve 'Kanatlı' ismiyle Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezince 5 Nisan'da tescillenen çeşidin kısa sürede tohum firmaları ve çiftçilere ulaştırılması ve 2023-2024 tarım takviminde tarlalarda olması hedefleniyor.

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