  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 44 öğretim elemanı alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 44 öğretim elemanı alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 44 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

12.04.2022, 09:58

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 44 öğretim elemanı alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ne göre Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA