"Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri için çalışıyoruz"

MARDİN'DE iş dünyası ile buluşma toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi ve "Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" dedi. Nebati, "Hedefimiz tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek. İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur" dedi.

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