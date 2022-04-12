TİRE SÜT’ü güçlü ve güzel yarınlar bekliyor

Tire Süt Kooperatifi genel kurulunda 22 yıllık başkan Mahmut Eskiyörük'ü üyelerin oylarıyla geride bırakarak Başkan seçilen Osman Öztürk, seçim sürecini ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. İşe tasarruf ederek başladıklarını belirten Öztürk, "Makam aracı olarak işime kendi otomobilimle gidip geliyorum" dedi. Süt üreticisinin içinde bulunduğu sorunları kısa sürede aşması için somut çözüm önerilerini adım adım hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Öztürk, "İlk etapta üreticimize flake ve ezme desteği ile süt fiyatının üzerine 20-30 kuruş kooperatif primi vereceğiz. Hiçbir zaman ulaşılamaz olmayacağım. Üreticilerimizle ilişkilerimiz sevgi saygı ve samimiyet çerçevesinde yürüyecek" diye konuştu. Öztürk söz verdiği projelerini hayata geçirmek kolları sıvadıklarını vurguladı.

RENKLİ KAMPANYA OLDU

● Kendinizden ve iş yaşamınızdan bahseder misiniz? Genel kurulda başarı nasıl geldi?

Tire'nin Karateke köyünde doğdum.

54 yaşında evli ve iki kız çocuğu babasıyım.

37 yıldır Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak çalışıyorum. Kesintisiz 30 yıldır Tire İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Yörede herkes tarafından tanınan, bilinen biriyim. Seçimi kazanmamızın en büyük şifresini güven, sevgi ve saygı olarak açıklayabilirim.

●Kampanya süreci nasıl geçti?

Seçim çalışmalarımız son derece renkli geçti. Siyasetçi değilim ancak siyasi partilerinki kadar renkli kampanya oldu. Yakın çevrem, Osman bey, bu yolun sonu belediye başkanlığına kadar gider diye şaka yapmaya başladı.

KAZANACAĞIMI SÖYLEDİM

● Yönetim kurulunuz nasıl oluştu? Seçim günü neler hissettiniz?

Bazılarının iddia ettiği gibi arkamda herhangi bir siyasi güç yok. Salona girdiğimde, hatta öncesinde seçimi kazanacağımızı biliyordum. Hatta yüzde yüz emindim.

● Sizinle yeni bir dönem başladı. Nasıl bir mali tablo ile karşılaştınız?

Hiç kimseyi işinden etmedik.

Gönüllü şekilde ayrılmak isteyen bir kaç arkadaşımız ise haklarını alarak kurumdan ayrıldılar. Mali tablo beklentilerimin altında diyebilirim. Bunu en hızlı şekilde düzeltip, geliştireceğiz.

● Süt üreticisine geçmişteki gibi kar payı verecek misiniz?

Hayvan yemi önümüzdeki süreçte en büyük sorun olacak. Üreticimize söz verdik. TMO'dan ucuza alıp flake ve ezme desteği vereceğiz. Belki bir yem fabrikası kiralayabiliriz. Birlikte düze çıkacağız. Öte yandan şu an birçok tesisimiz devlet destekli yapıldığı için şu an kar payı dağıtmamız mümkün değil. Süt fiyatının üzerine 20-30 kuruş kooperatif primi vereceğiz.

● Dış projeler geliştirilecek mi?

Türkiye'de bilinen ve en güvenilir markalar arasındayız. Yurt dışından da önemli talepler geliyor. Türkiye ve dünyaya örnek olacak projeler geliştireceğiz.

Dubai ile başlayan dış pazar serüvenimiz güçlenecek. Türki Cumhuriyetleri ile Avrupa pazarı hedeflerimiz arasında. Bunları başarabilmemiz için öncelikle akılcı yatırımlarla kapasitemizi arttıracağız. Siyasetten uzak herkese eşit mesafede olacağız.

Tasarruf edip, savurganlığın önüne geçeceğiz. Ulaşılamayan bir başkan olmayacağım. Ortaklarımızla sevgi, saygı ve samimiyet ekseninde çalışacağız.

Kimsenin en küçük bir kuşkusu olmasın, Tire Süt Kooperatifi'ni güzel ve güçlü yarınlar bekliyor.



MARKA DEGERIMIZI GÜÇLENDIRECEGIZ

● Yeni projeleriniz neler olacak?

-Tire Süt Kooperatifi dünya çapında tanınan ve bilinen bir marka. Elbette bu değeri koruyup güçlendireceğiz. Kaliteli süt ve et ürünlerimiz mevcut. Organik süt ve yoğurt üretimimiz ile dikkat çekiyoruz. Üretimimizi planlayacağız.

Örneğin geçen yaz yoğurtlarımızın yüzde 80'i Bodrum civarına gönderilmiş. İzmir ve diğer yerlerde raflar neredeyse boş bırakılmış.

Yaz sonunda raflara başka markalar girmiş. Bunu planlayacağız. Kapasite artırımı için altyapıyı güçlendireceğiz.

Bunu başaracağız ve bayilik anlaşmalarını güçlendireceğiz.

NADİR UYSAL