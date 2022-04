Türkiye’nin üretim ve lojistik gücü Aliağa

Rafineri, petrokimya, demir çelik, gemi geri dönüşüm ve limancılık sektörleriyle Ege Bölgesi'nin lokomotifi, Türkiye'nin ise üretimde itici gücü olan Aliağa, gerek pandemi gerekse de ekonomide yaşanan olumsuzlukların etkilerinin hissedildiği son günlerde sanayi ve ticaret hacminde bölge ve ülke ekonomik büyümesinin üzerinde artış gösterdi.



AVRUPA'YA YAKINLIK AVANTAJI

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, pandeminin ardından yaşanan pek çok sebeple birlikte Asya'dan Batı pazarlarına üretim yapan çok uluslu şirketlerin rekabet etme kabiliyetlerinin her geçen gün azaldığını ve bu durum yeni arayışları beraberinde getirdiğini ifade ederek, Aliağa gibi Avrupa'ya yakınlık, güçlü sanayi üretimi ve lojistik avantajları olan bir bölgeyi geniş bir perspektifle değerlendirdiğimizde; Aliağa'nın Türkiye'nin üretim ve lojistik alanında dünyanın yeni merkezlerinden biri olma potansiyelini hayata geçirmede elinin çok güçlü olduğunu söyledi. Aliağa'nın her geçen yıl artan dış ticaret ve üretim gücünü ortaya koyan Başkan Ertürk, 2021 yılında Aliağa limanlarından yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 artış göstererek 18 milyar 518 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 51 artış göstererek 12 milyar 937 milyon dolar olarak gerçekleştiğini; dış ticaret fazlasının da 5,6 milyar dolar olduğunu ifade etti. Aliağa limanlarının Türkiye'nin en çok gemi giriş-çıkışı yapan 2., en çok yük elleçleyen 3. limanı olduğunu vurgulayan Ertürk, "2021 yılında gerçekleşen konteyner elleçlemesi bir önceki döneme göre yüzde 8,9 artarak 1 milyon 389 bin TEU olurken, aynı dönemde limanlara gelen gemi sayısı da yüzde 7,97 artarak 5783 olarak gerçekleşti. Limanlara gelen toplam yük miktarı ise bir önceki döneme göre yüzde 7,16 artarak 73 milyon 889 bin ton olarak gerçekleşti" dedi.



YENİ BİR ARAYIŞA GİRİLDİ

Pandemiyle birlikte birbirine bağlı birçok sebebin ardından tedarik zincirinin kırılması sonucu özellikle dünyanın en büyük üretim merkezi olan Asya'dan Avrupa ulaşması gereken malların navlununun çok yükselmesi ve talep edilen sürede teslim edilememesi gibi nedenlerle dünyanın yeni bir arayış içine girdiğini ifade eden Başkan Ertürk, "Bazı çok uluslu şirketler, bahse konu pazarlara yakın olan Türkiye gibi ülkelere üretimlerini taşıma planlarını konuşurken, bazıları da stratejik konumu gereği bu pazarlara çok yakın olan Türkiye gibi ülkelerde lojistik operasyonların yürütülebilmesine odaklanmış durumda. Türkiye ve ülkemiz özelinde Aliağa için şu anda dünya lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar, bir fırsat olarak gözüküyor. Asya ülkelerine bağımlı olan firmalar için ülkemizin lojistik üssü olma potansiyeli ve sanayideki üretim gücü potansiyeli ile birlikte reel ekonomik ortamın hazırlanması durumunda yoğun bir yatırım dönemine girebileceğini ön görmekteyiz" diye konuştu.



'ÜRETİM HACMİ ARTACAK'

Pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla beraber dünyadaki üretim hacminin artacağını ve büyüme rakamlarında da gözle görülür iyileşmelerin meydana geleceğini söyleyen Ertürk, "Asya'da üretim yapan çok uluslu şirketlerin rekabet etme kabiliyetleri her geçen gün azalırken bu durum yeni arayışları da beraberinde getiriyor. Özellikle Aliağa gibi Avrupa'ya yakınlık, stratejik sektörlerde sanayi deneyimi ve lojistik avantajlar gibi hususları da üst üste koyduğumuzda; Aliağa'nın, Türkiye'nin üretim ve lojistik alanında dünyanın yeni merkezlerinden biri olma imkanına sahip olduğunu görebilmek güç olmasa gerek. İşte bu noktada devletimizin her alanda yapacağı yapısal reformlarla hem Asya'da üretim yapan çok uluslu şirketleri bölgemize çekebiliriz" diye konuştu.

BÖLGEYE OLAN YATIRIM İŞTAHINI ARTIRDI

Ertürk, ortaya çıkan rakam ve rekorların bölge limanlarının ve sanayisinin üretimde ve lojistik güç anlamında olumlu ilerlemeleri gösterdiğini belirterek, "Sanayimizin ve limanlarımızın gösterdiği başarı, devreye giren ulaşım yatırımları müteşebbislerin bölgeye olan yatırım iştahını da arttırıyor. 2022 yılında limanlarımızda, rafineri ve petro kimya tesislerimizde yatırım programlarının devreye alındığını görüyoruz. Bölgemizde enerji yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Kimya ve demir çelik sektörü devamlı kendi bünyesinde yatırımlar yapıyor. Kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarının odağında yer alan Aliağa, Manisa ve Denizli başta olmak üzere Batı Anadolu'nun, dünya ticaretine açıldığı bir nokta haline geldi. Anılan veriler ışığında baktığımızda Aliağa'nın geleceğe bakışının hangi çerçevede olması gerektiğine işaret ediyor" dedi.