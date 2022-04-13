9 milyon liralık Range Rover, 222 sipariş aldı

BU yaz ülkemizde satışa sunulması beklenen yeni nesil Range Rover, 9 milyonu aşan fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor. Şimdiden 222 sipariş alan yeni Range Rover, ilk etapta 350 beygirlik MHEV dizel motor seçeneğiyle müşterilerle buluşacak. Otomobilin Türkiye'de satışa çıkmasıyla birlikte alıcıların sayının daha da artacağı belirtiliyor.YENİ nesil Range Rover, Avrupalı müşteriler için üç dizel, üç benzinli ve iki şarj edilebilir hibrit seçeneği ile gelecek. Yeni nesil Range Rover'ın tamamen elektrikli versiyonu da 2024 yılında aileye katılacak.