SGK prim oyununa el koydu

Sosyal Güvenlik Kurumu, prime esas kazancında düşüş görülen çalışanlara mesaj göndererek, "2022 yılı birinci ayında kazancınızın bir önceki aya göre azaldığı tespit edildi. Ücretinizin eksik bildirildiğini düşünüyorsanız kurumumuza başvurun" denildi. Bordro üzerinden prim kaçırılması, eksik kazanç bildirimi kayıt dışılık anlamına geliyor. Brüt ücret üzerinden çalışan, gelir dilimi arttıkça net ücreti yıl içinde düşenlerin de e-devlet üzerinden hizmet dökümü sorgulaması yaparak prime esas kazancında azalma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

'HAKLI FESİH NEDENİ OLUR'

Bordroda usulsüz işlemler, çalışan için haklı fesih nedeni olup tazminat hakkı doğuruyor. Ücreti düşük gösteren işyerleri hem tazminat hem de ceza ödüyor. Eksik bildirilen primlerin de yatırılması gerekiyor. Emekli aylığının düşük olmaması için alınan ücretle bordronun aynı olması önem taşıyor. SGK, prime esas kazanca ilişkin incelemede mesleğe uygunluğuna da bakıyor. Mesleğe uygun prime esas kazanç belirleniyor. Prime esas kazancın mesleğe uygun kodla bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Yanlış kod beyanıyla ücretin düşük gösterilmesi de suç teşkil ediyor. Böyle bir durumda çalışanın işverenden gerçek ücretten bildirim yapmasını istemesi gerekiyor. İşverenin kabul etmemesi halinde yargı yolu açıkken, çalışan kıdem tazminatını alma hakkına sahip oluyor. ■ HAZAL ATEŞ