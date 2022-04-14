2. el araç pazarında bahar havası

TÜRKIYE ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar Mart'ta bir önceki aya oranla yüzde 29, araç fiyatları da ortalama yüzde 1,6 arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Geçen yılın Mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi. İlana çıkan araçların yarıya yakını satıldı.

DİZELLER İLK SIRADA

GEÇEN ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi. İkinci el pazarda ilana çıkan araç adedi Mart'ta 336 bin 860 ile Şubat ayına göre yüzde 9 arttı. Mart'taki satışlarda en yüksek payı 89 bin 792 satış ve yüzde 60,5 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 53 bin 958 satış ve yüzde 36,4 payla benzinli, 2 bin 587 satış ve yüzde 1,7 payla hibrit otomobiller takip etti. Geçen ay 49 bin 674 adetle en çok C segment araç satıldı. Satışlarda en yüksek paya yüzde 37,4 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.