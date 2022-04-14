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Haberler Ekonomi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, yapılacak yazılı sınavla 8 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

14.04.2022, 10:28

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 23.05.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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