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Haberler Ekonomi İzmir’de 6 yıl sonra kruvaziyer heyecanı

İzmir’de 6 yıl sonra kruvaziyer heyecanı

14.4.2022

İzmir’de 6 yıl sonra kruvaziyer heyecanı

İZMİR, 2016 yılından bu yana ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ilki bugün İzmir Limanı'na yanaşıyor. 23 Mart'ta Miami'den hareket eden Oceania Cruises firmasına ait gemi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra bu sabah 09.00'da İzmir'e yanaşacak.

Gemi aynı gün saat 18.00'de İstanbul'a gidecek. İlk gemiyi karşılamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de limanda olacak. Turistler, bando ve zeybek eşliğinde karşılanacak. Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip olacak. İzmir'e ikinci kruvaziyer gemisi ise 3 Mayıs'ta gelecek.

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