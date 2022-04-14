İzmir’de ulaşıma ‘kilometre’ ayarı

İZMİR 'DE vatandaşların tercih ettiği, hükümet ve yerel yönetim ortaklığı ile hayata geçirilen İZBAN 'da 'Artı Para' sisteminde düzenlemeye gidildi.

Geçmiş yıllarda 25 kilometre sınırı olan ve bu mesafe içinde ekstra hiçbir ücret ödenmeyen İZBAN'da, sınır 20 kilometreye düşürüldü. Yapılan düzenlemeyle 25 kilometre mesafeyi gidecek olan vatandaşlar, bundan sonra 'artı para' ödeyecek. Yeni düzenlemeyle Egekent istasyonundan Alsancak'a gelen ve öğrenci bileti kullanan bir vatandaş geçmiş dönemde 2 lira 20 kuruş ücret verirken, yeni zam ile birlikte 20,88 kilometrelik mesafe için 2 lira 27 kuruş ücret verecek.