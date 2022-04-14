TOKİ’nin kampanyasından 14 bin 575 kişi yararlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı. Kampanyada arsa alıcıları için de peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanıyor. Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Bu kapsamda 1583 konut ve iş yeri alıcısı kısmı ödemeden yararlandı.

BORÇ BULUNMAMASI GEREKIYOR

KAMPANYA için 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuru yapılması gerekiyor. İndirim uygulanacak projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek ve aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.