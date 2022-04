Ucuz kırmızı et için Ramazan ayı desteği

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar kapsamında yetiştiricilere ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilecek. Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak.

HESABA AKTARILACAK

Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal, ESK tarafından hazırlanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Genel Müdürlüğüne (HAYGEM) gönderilecek. HAYGEM, ESK'den gelen icmali, kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesabına aktaracak.

Ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesinden ayrılacak. Yetiştiricilere konuya ilişkin destekleme ödemeleri, icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak. Ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak Ziraat Bankasına ayrıca ödenecek. Destekleme ödemeleri haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.