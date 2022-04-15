Çalışmak isteyen herkese göre iş var

MANİSA Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Özel Eğitim ve Kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerine yönelik İş Kulübü'nde işe başvuru öncesi CV hazırlama eğitimi verildi. İş Kulübü eğitimlerinin öneminden bahseden İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, iş kulüplerinde, çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, o işe girebilmek için neler yapılması gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ

Aslan, tecrübe sahibi olmadan da nasıl iş bulunabileceği, hangi yollarla iş aranabileceği, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiği ile işe kabul edilme için küçük ama önemli detayları, alanında tecrübeli iş ve meslek danışmanlarının anlattığını söyledi. Çalışma hayatında kadın sayısının artmasının önemine dikkat çeken Aslan, "İş Kulübümüzün destekleriyle iş hayatına adım atacak olmanız, bizim de önemsediğimiz hususlardan bir tanesidir. Zira çalışma hayatı ve bizim yaşamımızın bir parçası" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK